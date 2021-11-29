Игнатьева Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.11.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перевалова Ия Владимировна
Отец ребёнка: Игнатьев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Седалищева Диана Николаевна
Отец ребёнка: Игнатьев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнатьева Ида Владимировна
Отец ребёнка: Игнатьев Владимир
Рождение ребёнка
08.04.1977
Сын: Игнатьев Николай Владимирович
Отец ребёнка: Игнатьев Владимир
Смерть
29.11.2021