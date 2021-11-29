Игнатьева Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьева Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.11.2021

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перевалова Ия Владимировна

Отец ребёнка: Игнатьев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Седалищева Диана Николаевна

Отец ребёнка: Игнатьев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатьева Ида Владимировна

Отец ребёнка: Игнатьев Владимир

Рождение ребёнка
08.04.1977

Сын: Игнатьев Николай Владимирович

Отец ребёнка: Игнатьев Владимир

Смерть
29.11.2021

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