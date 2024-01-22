Рудешко Павел Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей Павлович
Мать ребёнка: Рудешко Лидия Афанасьевна
Рождение ребёнка
29.08.1966
Дочь: Назарова (Рудешко) Марина Павловна
Мать ребёнка: Рудешко Лидия Афанасьевна
Смерть
Неизвестно