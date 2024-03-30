Верюжский Алексей Петрович
Место рожденияс. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Гуляева Александра Алексеева
Мать ребёнка: Верюжская Фекла Михайловна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Верюжский Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Верюжская Фекла Михайловна
с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верюжский Иннокентий Алексеевич
Мать ребёнка: Верюжская Фекла Михайловна
Смерть
Неизвестно