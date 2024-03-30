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Верюжский Алексей Петрович

Место рождения

с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Верюжский Петр Иванович

Мать: Верюжская Евфимия Лукиановна

с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Гуляева Александра Алексеева

Мать ребёнка: Верюжская Фекла Михайловна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Верюжский Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Верюжская Фекла Михайловна

с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верюжский Иннокентий Алексеевич

Мать ребёнка: Верюжская Фекла Михайловна

Смерть
Неизвестно
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