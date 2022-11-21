Мария Максимовна (Григорьевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1862
Отец ребёнка: Гром Ефрем Леонтиевич
Рождение ребёнка
23.07.1863
Отец ребёнка: Гром Ефрем Леонтиевич
Рождение ребёнка
17.09.1865
Сын: Гром Вера Ефремовна
Отец ребёнка: Гром Ефрем Леонтиевич
Рождение ребёнка
24.07.1869
Дочь: (Гром) Христина Ефремовна
Отец ребёнка: Гром Ефрем Леонтиевич
Украина, дупликаты метрич...ой консистории, 1734-1930 Киев Умань Текуча, Иоанно-Богословская церковь 1869 г. Рождения, бракосо...Ф. 127, о. 1012, д. 3980)
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Гром Ефрем Леонтиевич
Смерть
Неизвестно