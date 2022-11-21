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Мария Максимовна (Григорьевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1862

Сын: Гром Евтихий Ефремович

Отец ребёнка: Гром Ефрем Леонтиевич

Рождение ребёнка
23.07.1863

Сын: Гром Трофим Ефремович

Отец ребёнка: Гром Ефрем Леонтиевич

Рождение ребёнка
17.09.1865

Сын: Гром Вера Ефремовна

Отец ребёнка: Гром Ефрем Леонтиевич

Рождение ребёнка
24.07.1869

Дочь: (Гром) Христина Ефремовна

Отец ребёнка: Гром Ефрем Леонтиевич

Украина, дупликаты метрич...ой консистории, 1734-1930 Киев Умань Текуча, Иоанно-Богословская церковь 1869 г. Рождения, бракосо...Ф. 127, о. 1012, д. 3980)
Рождение ребёнка
1875

Сын: Гром Артемий Ефремович

Отец ребёнка: Гром Ефрем Леонтиевич

Смерть
Неизвестно

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