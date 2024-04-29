Артемьев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артемьев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Артемьева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артемьев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Артемьева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
28.06.1922
Дочь: Черкасец (Артемьева) Антонина (Антонида) Михайловна
Мать ребёнка: Артемьева Евдокия Ивановна
д. Нави, Краснохолмский уезд, Рыбинская губерния, РСФСР
Рождение ребёнка
10.01.1925
Сын: Артемьев Авинир (Авенир Вениамин) (Авенир, Вениамин) Михайлович
Мать ребёнка: Артемьева Евдокия Ивановна
д. Нави, Бежецкий уезд, Тверская губерния, РСФСР, СССР
Смерть
Неизвестно