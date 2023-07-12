(Сорокина) Пелагея Корнилиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сорокина) Пелагея Корнилиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1890

Муж: Кожанов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Кожанов Яков Васильевич

Отец ребёнка: Кожанов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
09.08.1903

Сын: Кожанов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Кожанов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
23.10.1904

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Кожанов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
21.11.1909

Сын: Кожанов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Кожанов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
21.03.1912

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Кожанов Василий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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