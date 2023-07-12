(Сорокина) Пелагея Корнилиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1890
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Кожанов Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
09.08.1903
Сын: Кожанов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Кожанов Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
23.10.1904
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Кожанов Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
21.11.1909
Сын: Кожанов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Кожанов Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
21.03.1912
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Кожанов Василий Яковлевич
Смерть
Неизвестно