Ермакова Светлана Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова Светлана Харитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1953

Пол

Женский

Отец

1925 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1953

Отец: Лищенюк Харитон Данилович

Мать: Лищенюк (Елисеева) Надежда Харитоновна

Рождение ребёнка
27.04.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермаков Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
28.11.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермаков Юрий Михайлович

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