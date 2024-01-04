Ермакова Светлана Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1953
Рождение ребёнка
27.04.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермаков Юрий Михайлович
Рождение ребёнка
28.11.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермаков Юрий Михайлович