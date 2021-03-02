Охотников Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охотников Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1958

Дата смерти

02.03.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1958

Отец: Охотников Иван Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Охотникова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Охотникова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охотников Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Охотникова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Охотникова Любовь

Смерть
02.03.2021

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