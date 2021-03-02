Охотников Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1958
Дата смерти02.03.2021
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1958
Отец: Охотников Иван Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Охотникова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Охотникова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Охотников Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Охотникова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Охотникова Любовь
Смерть
02.03.2021