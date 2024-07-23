Панфилова Анна Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1896
д. Арефьево
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панфилов Василий Васильевич
д. Арефьево
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панфилов Василий Васильевич
д. Арефьево