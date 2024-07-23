Панфилова Анна Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфилова Анна Давыдовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1896

Муж: Панфилов Василий Васильевич

д. Арефьево
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панфилов Василий Васильевич

д. Арефьево
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панфилов Василий Васильевич

д. Арефьево

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