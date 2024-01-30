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Сиротина Зоя Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1938

Пол

Женский

Добавил:

МЙ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1938

Отец: Шишкин Фёдор Васильевич

Мать: Шишкина (Бурдина) Наталья Лукьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сиротин Александр

Рождение ребёнка
07.06.1958

Дочь: Малышева (Сиротина) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Сиротин Александр

Рождение ребёнка
06.10.1959

Дочь: Березикова (Сиротина) Ирина Александровна

Отец ребёнка: Сиротин Александр

Рождение ребёнка
16.02.1964

Сын: Сиротин Юрий Александрович

Отец ребёнка: Сиротин Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
09.05.1974

Сын: Сиротин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Сиротин Александр

Рождение ребёнка
25.04.1975

Сын: Сиротин Александр Александрович

Отец ребёнка: Сиротин Александр

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