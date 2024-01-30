Сиротина Зоя Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сиротин Александр
Рождение ребёнка
07.06.1958
Дочь: Малышева (Сиротина) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Сиротин Александр
Рождение ребёнка
06.10.1959
Дочь: Березикова (Сиротина) Ирина Александровна
Отец ребёнка: Сиротин Александр
Рождение ребёнка
16.02.1964
Сын: Сиротин Юрий Александрович
Отец ребёнка: Сиротин Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
09.05.1974
Сын: Сиротин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Сиротин Александр
Рождение ребёнка
25.04.1975
Сын: Сиротин Александр Александрович
Отец ребёнка: Сиротин Александр