Важник Василий Маркиянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Важник Маркиян Денисович
Мать: (Канаш) Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буцкевич Агафья Евсеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Буцкевич Агафья Евсеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Важник Василий Васильевич
Мать ребёнка: Буцкевич Агафья Евсеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буцкевич Агафья Евсеевна
Смерть
1942