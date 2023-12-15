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Важник Василий Маркиянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Важник Маркиян Денисович

Мать: (Канаш) Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буцкевич Агафья Евсеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Важник Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Буцкевич Агафья Евсеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Важник Василий Васильевич

Мать ребёнка: Буцкевич Агафья Евсеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буцкевич Агафья Евсеевна

Смерть
1942

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