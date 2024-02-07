Перфильева (Толстая) Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1765
Сын: Перфильев Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Перфильев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Перфильева Елизавета Яковлевна
Отец ребёнка: Перфильев Яков Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно