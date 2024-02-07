Перфильева (Толстая) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перфильева (Толстая) Александра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Перфильев Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Перфильев Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Перфильева Елизавета Яковлевна

Отец ребёнка: Перфильев Яков Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перфильев Яков Васильевич

Смерть
Неизвестно
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