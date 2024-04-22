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Бердин Тагир Галиевич

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.09.1946

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1946

Отец: Бердин Гали Ахметович

Мать: Хисматуллина Суфия Насибулловна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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