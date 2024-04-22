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Бердин Тагир Галиевич
Бердин Тагир Галиевич
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Древо
Место рождения
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
Дата рождения
12.09.1946
Пол
Мужской
Отец
Бердин Гали Ахметович
1906 г.р.
Мать
Хисматуллина Суфия Насибулловна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1946
Отец:
Бердин Гали Ахметович
Мать:
Хисматуллина Суфия Насибулловна
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
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