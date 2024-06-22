Пронин Алексей Степанович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Брюзгина (Пронина) Раиса Алексеевна
Мать ребёнка: Пронина (Родионова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
21.03.1927
Сын: Пронин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Пронина (Родионова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
01.08.1929
Дочь: Строкина (Пронина) Зинаида Алексеевна
Мать ребёнка: Пронина (Родионова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
01.05.1935
Дочь: Тостюкова (Пронина) Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Пронина (Родионова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
31.07.1941
Сын: Пронин Валентин Алексеевич
Мать ребёнка: Пронина (Родионова) Мария Михайловна
Смерть
1950