Пронин Алексей Степанович 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пронин Алексей Степанович

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Место рождения

Лопатино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Пронин Степан Афанасьевич

Мать: Пронина (Чапарина) Анастасия Никитична

Лопатино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пронина (Родионова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Брюзгина (Пронина) Раиса Алексеевна

Мать ребёнка: Пронина (Родионова) Мария Михайловна

Лопатино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.03.1927

Сын: Пронин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Пронина (Родионова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
01.08.1929

Дочь: Строкина (Пронина) Зинаида Алексеевна

Мать ребёнка: Пронина (Родионова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
01.05.1935

Дочь: Тостюкова (Пронина) Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Пронина (Родионова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
31.07.1941

Сын: Пронин Валентин Алексеевич

Мать ребёнка: Пронина (Родионова) Мария Михайловна

Смерть
1950

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