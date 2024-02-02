Самоделкин Сергей из кукарки — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоделкин Сергей из кукарки

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самоделкин Всеволод

Мать ребёнка: Самоделкина (Бердинских) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самоделкин Анатолий

Мать ребёнка: Самоделкина (Бердинских) Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоделкина (Бердинских) Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно

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