Volovich (Shapiro) Feiga Tauba — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Volovich (Shapiro) Feiga Tauba

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Пол

Женский

Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Shapiro Ephraim Menashe Isarovich

Мать: Shapiro (Krom) Fruma-Guta Abramovna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Hvalevskaya (Volovich) Genia

Отец ребёнка: Volovich Dovid

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890

Сын: Vail Chaim Abba

Отец ребёнка: Volovich Dovid

Рождение ребёнка
1902

Сын: Volovich Abram

Отец ребёнка: Volovich Dovid

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