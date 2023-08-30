Volovich (Shapiro) Feiga Tauba
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Hvalevskaya (Volovich) Genia
Отец ребёнка: Volovich Dovid
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Сын: Vail Chaim Abba
Отец ребёнка: Volovich Dovid
Рождение ребёнка
1902
Сын: Volovich Abram
Отец ребёнка: Volovich Dovid
Даугавпилс, Daugavpils