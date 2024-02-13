Синчугов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синчугов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синчугов Егор (Георгий)

Мать: Синчугова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синчугова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синчугова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синчугова Мария

Смерть
Неизвестно

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