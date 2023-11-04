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Черняк Иосиф Иванович

Место рождения

Вильна, Виленская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черняк Иван

Мать: Черняк Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черняк (Романовская) Фелиция (Фелисата) Устиновна

Рождение ребёнка
20.02.1908

Дочь: Черняк Станислава Иосифовна

Мать ребёнка: Черняк (Романовская) Фелиция (Фелисата) Устиновна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.10.1909

Дочь: Черняк Ядвига Иосифовна

Мать ребёнка: Черняк (Романовская) Фелиция (Фелисата) Устиновна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.02.1912

Сын: Черняк Ромуальд (Роман) Иосифович

Мать ребёнка: Черняк (Романовская) Фелиция (Фелисата) Устиновна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.02.1914

Сын: Черняк Константин Иосифович

Мать ребёнка: Черняк (Романовская) Фелиция (Фелисата) Устиновна

Рождение ребёнка
03.10.1915

Дочь: Черняк Ирэна Иосифовна

Мать ребёнка: Черняк (Романовская) Фелиция (Фелисата) Устиновна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.02.1919

Сын: Черняк Толесфор Иосифович

Мать ребёнка: Черняк (Романовская) Фелиция (Фелисата) Устиновна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
1921
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

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