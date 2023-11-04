Черняк Иосиф Иванович
Место рожденияВильна, Виленская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черняк Иван
Мать: Черняк Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1908
Дочь: Черняк Станислава Иосифовна
Мать ребёнка: Черняк (Романовская) Фелиция (Фелисата) Устиновна
Рождение ребёнка
16.10.1909
Дочь: Черняк Ядвига Иосифовна
Мать ребёнка: Черняк (Романовская) Фелиция (Фелисата) Устиновна
Рождение ребёнка
06.02.1912
Сын: Черняк Ромуальд (Роман) Иосифович
Мать ребёнка: Черняк (Романовская) Фелиция (Фелисата) Устиновна
Рождение ребёнка
19.02.1914
Сын: Черняк Константин Иосифович
Мать ребёнка: Черняк (Романовская) Фелиция (Фелисата) Устиновна
Рождение ребёнка
03.10.1915
Дочь: Черняк Ирэна Иосифовна
Мать ребёнка: Черняк (Романовская) Фелиция (Фелисата) Устиновна
Рождение ребёнка
03.02.1919
Сын: Черняк Толесфор Иосифович
Мать ребёнка: Черняк (Романовская) Фелиция (Фелисата) Устиновна
Смерть
1921