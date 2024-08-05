Михаил Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Авдотья Михайловна
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Семёновна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Семёновна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Иван Михайлович
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Семёновна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Матрона Михайловна
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Семёновна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Василий Михайлович
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Семёновна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Семёновна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Семёновна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Геликонский Яков Михайлович
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Семёновна
Смерть
Неизвестно