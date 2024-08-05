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Михаил Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия (Авдотья) Семёновна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Авдотья Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Семёновна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Семёновна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Иван Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Семёновна

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Матрона Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Семёновна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Василий Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Семёновна

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Семёновна

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Семёновна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Геликонский Яков Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Семёновна

Смерть
Неизвестно

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