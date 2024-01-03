Панченко (Акимова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панченко Иван
Отец ребёнка: Панченко Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крютченко (Панченко) Евгения
Отец ребёнка: Панченко Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панченко Петр
Отец ребёнка: Панченко Андрей
Рождение ребёнка
17.09.1912
Дочь: Рясная (Панченко) Любовь
Отец ребёнка: Панченко Андрей
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно