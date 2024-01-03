Панченко (Акимова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панченко (Акимова) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панченко Иван

Отец ребёнка: Панченко Андрей

Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крютченко (Панченко) Евгения

Отец ребёнка: Панченко Андрей

Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панченко Петр

Отец ребёнка: Панченко Андрей

Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
17.09.1912

Дочь: Рясная (Панченко) Любовь

Отец ребёнка: Панченко Андрей

Смерть
Неизвестно
Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Похороны
Неизвестно
Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область

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