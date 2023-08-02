Ткачёва (Кононенко) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачёва (Кононенко) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Кононенко Фёдор

Мать: Кононенко Татьяна

Смерть
1970
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