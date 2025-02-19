Гасанов Игорь
Место рожденияг. Ташкент
Дата рождения30.07.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1977
г. Ташкент
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Тульская область, Киреевский район. г.Киреевск
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.06.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курильчук Руслана Григорьевна
Россия, Москва