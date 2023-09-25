Межуев Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения31.08.1912
Дата смерти06.04.1914
ПолМужской
ДетиНе указаны
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1912
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Смерть
06.04.1914
https://ya.ru/archive/search?text=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%8F+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2&pageNum=2&docType=sheet&specType=%D0%... Показать все