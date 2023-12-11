Черепанов Денис Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерепанов Денис Валерьевич

Черепанов Денис Валерьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1993

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1993

Отец: Черепанов Валерий Николаевич

Мать: Бреус Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
25.11.2019

Сын: Павлушин Никита Денисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.03.2022

Дочь: Павлушина Инга Денисовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close