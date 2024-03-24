Мутовкин Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.08.1947
Сын: Мутовкин Василий Павлович
Мать ребёнка: Мутовкина Александра Ефимовна
Рождение ребёнка
13.03.1955
Мать ребёнка: Мутовкина Александра Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мутовкина Александра Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мутовкина Людмила Павловна
Мать ребёнка: Мутовкина Александра Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно