Мутовкин Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мутовкин Павел Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1947

Сын: Мутовкин Василий Павлович

Мать ребёнка: Мутовкина Александра Ефимовна

Рождение ребёнка
13.03.1955

Сын: Мутовкин Иван Павлович

Мать ребёнка: Мутовкина Александра Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мутовкин Виктор Павлович

Мать ребёнка: Мутовкина Александра Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мутовкина Людмила Павловна

Мать ребёнка: Мутовкина Александра Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мутовкина Александра Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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