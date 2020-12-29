Тимофеев Евгений Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1945
Дата смерти29.12.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.1976
Сын: Тимофеев Евгений Евгеньевич
Мать ребёнка: Тимофеева (Поливко) Галина Георгиевна
Рождение ребёнка
15.05.1977
Дочь: Смирнова (Тимофеева) Ксения Евгеньевна
Мать ребёнка: Тимофеева (Поливко) Галина Георгиевна
Рождение ребёнка
15.05.1977
Сын: Тимофеев Роман Евгеньевич
Мать ребёнка: Тимофеева (Поливко) Галина Георгиевна
Смерть
29.12.2020