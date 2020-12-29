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Тимофеев Евгений Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1945

Дата смерти

29.12.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева (Поливко) Галина Георгиевна

Рождение ребёнка
24.04.1976

Сын: Тимофеев Евгений Евгеньевич

Мать ребёнка: Тимофеева (Поливко) Галина Георгиевна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
15.05.1977

Дочь: Смирнова (Тимофеева) Ксения Евгеньевна

Мать ребёнка: Тимофеева (Поливко) Галина Георгиевна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
15.05.1977

Сын: Тимофеев Роман Евгеньевич

Мать ребёнка: Тимофеева (Поливко) Галина Георгиевна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Смерть
29.12.2020
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область

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