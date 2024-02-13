Горбушкина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горбушкин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Камынина Вера Петровна
Отец ребёнка: Камынин Петр Семенович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Камынина Раиса Петровна
Отец ребёнка: Камынин Петр Семенович
Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.10.1929
Отец ребёнка: Камынин Петр Семенович
Смерть
Неизвестно