Горбушкина Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбушкина Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горбушкин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Камынина Вера Петровна

Отец ребёнка: Камынин Петр Семенович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Камынина Раиса Петровна

Отец ребёнка: Камынин Петр Семенович

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.10.1929

Сын: Камынин Николай Петрович

Отец ребёнка: Камынин Петр Семенович

Смерть
Неизвестно

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