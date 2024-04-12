Мухина Мария Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина Мария Евдокимовна

Место рождения

Быково, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

14.07.1884

Пол

Женский

Отец

1854 г.р.

Мать

1851 г.р.

Муж

1887 г.р.

Дети

1908 г.р.
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1911 г.р.
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1917 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1884

Отец: Евдоким Петрович

Мать: Дарья Максимовна

Быково, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
11.02.1907

Муж: Мухин Яков Арсеньевич

Рождение ребёнка
03.10.1908

Дочь: Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Мухин Яков Арсеньевич

Рождение ребёнка
10.10.1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухин Яков Арсеньевич

Рождение ребёнка
30.12.1911

Дочь: Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Мухин Яков Арсеньевич

Рождение ребёнка
02.03.1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухин Яков Арсеньевич

Рождение ребёнка
04.03.1915

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухин Яков Арсеньевич

Рождение ребёнка
08.08.1917

Сын: Мухин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Мухин Яков Арсеньевич

Плотница, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
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