Мухина Мария Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения14.07.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1884
Отец: Евдоким Петрович
Мать: Дарья Максимовна
Бракосочетание
11.02.1907
Рождение ребёнка
03.10.1908
Дочь: Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Мухин Яков Арсеньевич
Рождение ребёнка
10.10.1909
Рождение ребёнка
30.12.1911
Дочь: Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Мухин Яков Арсеньевич
Рождение ребёнка
02.03.1913
Рождение ребёнка
04.03.1915
Рождение ребёнка
08.08.1917
Сын: Мухин Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Мухин Яков Арсеньевич
Плотница, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно