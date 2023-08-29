Кайнова Матрона Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайнова Матрона Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Кайнов Иван (Иоанн) Петрович

Отец ребёнка: Кайнов Петр Степанович

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кайнова Вера Петровна

Отец ребёнка: Кайнов Петр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кайнов Борис Петрович

Отец ребёнка: Кайнов Петр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кайнов Виктор Петрович

Отец ребёнка: Кайнов Петр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кайнов Николай Петрович

Отец ребёнка: Кайнов Петр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кайнов Петр Степанович

Смерть
Неизвестно
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