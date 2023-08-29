Кайнова Матрона Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1912
Сын: Кайнов Иван (Иоанн) Петрович
Отец ребёнка: Кайнов Петр Степанович
Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кайнова Вера Петровна
Отец ребёнка: Кайнов Петр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кайнов Петр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кайнов Петр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кайнов Петр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно