Горлова Имя?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горлова София Николаевна
Отец ребёнка: Горлов Николай Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горлов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Горлов Николай Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Христюк Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Горлов Николай Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горлова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Горлов Николай Викторович
Бракосочетание
Неизвестно