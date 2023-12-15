Мазаник Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мазаник) Мария Никифоровна
Мать ребёнка: (Важник) Варвара Маркияновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Важник) Варвара Маркияновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Сын: Мазаник Константин Никифорович
Мать ребёнка: (Важник) Варвара Маркияновна
Смерть
Неизвестно