Мазаник Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазаник Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Важник) Варвара Маркияновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мазаник) Мария Никифоровна

Мать ребёнка: (Важник) Варвара Маркияновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мазаник Иван Никифорович

Мать ребёнка: (Важник) Варвара Маркияновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Важник) Варвара Маркияновна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Мазаник Константин Никифорович

Мать ребёнка: (Важник) Варвара Маркияновна

Смерть
Неизвестно

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