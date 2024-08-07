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Дребезгов Андрей Семёнович

Место рождения

Болотница, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

1903 ст.

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903 ст.

Отец: Дребезгов Семён

Мать: не указана

Болотница, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
В РИ: д. Болотница Ново-Успенской волости Ветлужского уезда Нижегородской губернии В СССР: Горьковская область, Хмелевицкий район, Андриановский сельсовет, д. Болотница В РФ: д. Болотница Шахунского... Показать все
Военная награда
Неизвестно
https://m.pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie24819849?ysclid=lgyw4xc4sj4703039 https://poisk.re/awards/24819849?ysclid=lgyw9ws3ev573944076
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дребезгова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дребезгова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дребезгова Мария

Рождение ребёнка
26.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дребезгова Мария

Смерть
1952
Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область

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