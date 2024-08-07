Дребезгов Андрей Семёнович
Место рождения
Дата рождения1903 ст.
Дата смерти1952
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903 ст.
Отец: Дребезгов Семён
Мать: не указана
В РИ: д. Болотница Ново-Успенской волости Ветлужского уезда Нижегородской губернии В СССР: Горьковская область, Хмелевицкий район, Андриановский сельсовет, д. Болотница В РФ: д. Болотница Шахунского... Показать все
Военная награда
Неизвестно
https://m.pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie24819849?ysclid=lgyw4xc4sj4703039 https://poisk.re/awards/24819849?ysclid=lgyw9ws3ev573944076
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дребезгова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.12.1948
Смерть
1952
Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область