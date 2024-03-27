Абсалямова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбсалямова ?

Абсалямова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усманова (Абсалямова) Файза Саяфутдиновна

Отец ребёнка: Абсалямов Саяфутдин

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абсалямов Ахмат Саяфутдинович

Отец ребёнка: Абсалямов Саяфутдин

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.11.1898

Сын: Абсалямов Низаметдин Саяфутдинович

Отец ребёнка: Абсалямов Саяфутдин

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.