Конопляная Анастасия Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.01.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.02.1913
Сын: Конопляный Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Конопляный Василий Андреевич
Акмолинская область,село Ново-Георгиевка
Рождение ребёнка
1921
Сын: Конопляный Павел Васильевич
Отец ребёнка: Конопляный Василий Андреевич
село Ново-Георгиевка Акмолинской области
Смерть
01.01.1942