Конопляная Анастасия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конопляная Анастасия Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.01.1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1913

Сын: Конопляный Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Конопляный Василий Андреевич

Акмолинская область,село Ново-Георгиевка
Рождение ребёнка
1921

Сын: Конопляный Павел Васильевич

Отец ребёнка: Конопляный Василий Андреевич

село Ново-Георгиевка Акмолинской области
Смерть
01.01.1942
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