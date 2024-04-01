Bailey Irene Olive
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Bailey Harry Reed
Мать: Lature Siam
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Webert Hodek Kathy (Katherine)
Отец ребёнка: Webert Frederick
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Webert Michael
Отец ребёнка: Webert Frederick
Рождение ребёнка
22.03.1940
Сын: Webert Frederick Iii
Отец ребёнка: Webert Frederick