Дресвяникова Лукерья Васильевна 1681 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дресвяникова Лукерья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1681

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дресвяников Аника Осипович

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1708

Дочь: (Дресвяникова) Федора Аниковна

Отец ребёнка: Дресвяников Аника Осипович

Рождение ребёнка
1708

Сын: Дресвяников Мокей Аникович

Отец ребёнка: Дресвяников Аника Осипович

Смерть
Неизвестно

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