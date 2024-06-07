Дресвяникова Лукерья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1681
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1708
Дочь: (Дресвяникова) Федора Аниковна
Отец ребёнка: Дресвяников Аника Осипович
Рождение ребёнка
1708
Сын: Дресвяников Мокей Аникович
Отец ребёнка: Дресвяников Аника Осипович
Смерть
Неизвестно