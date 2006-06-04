(Seligman) Nina
Место рожденияNewark, New Jersey, USA
Дата рождения27.10.1943
Дата смерти04.06.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1943
Отец: Seligman Jacob
Мать: (Levy) Julia
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
01.04.1950
Бракосочетание
1963
Рождение ребёнка
09.11.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Strauss Donald Benjamin
Рождение ребёнка
14.12.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Strauss Donald Benjamin
Смерть
04.06.2006