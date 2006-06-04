(Seligman) Nina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Seligman) Nina

(Seligman) Nina

Место рождения

Newark, New Jersey, USA

Дата рождения

27.10.1943

Дата смерти

04.06.2006

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1943

Отец: Seligman Jacob

Мать: (Levy) Julia

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
01.04.1950
Бракосочетание
1963

Муж: Strauss Donald Benjamin

Рождение ребёнка
09.11.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Strauss Donald Benjamin

Рождение ребёнка
14.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Strauss Donald Benjamin

Смерть
04.06.2006

Мы используем куки для улучшения работы сайта.