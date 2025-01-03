Кудрявцева, Чепикова (Присяжная) Татьяна Александровна 06.10.1970 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кудрявцева, Чепикова (Присяжная) Татьяна Александровна

Автор
ВБ
Бычкова В.

женский, родилась 06.10.1970, г. Донецк, УССР

Мать
Присяжная (Яровая) Людмила Филипповна07.01.1942 г.р.
Отец
Присяжный Александр Павлович27.11.1941 г.р.
Супруги
Кудрявцев АлександрНеизвестно г.р.
Чепиков ?Неизвестно г.р.
Дети
(Кудрявцева) Олеся Александровна26.10.1989 г.р.
Чепиков ?Неизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1970

Отец: Присяжный Александр Павлович

Мать: Присяжная (Яровая) Людмила Филипповна

г. Донецк, УССР

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чепиков ?

Отец ребёнка: Чепиков ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чепиков ?

Рождение ребёнка
26.10.1989

Дочь: (Кудрявцева) Олеся Александровна

Отец ребёнка: Кудрявцев Александр

г. Донецк, УССР

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