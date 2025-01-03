Кудрявцева, Чепикова (Присяжная) Татьяна Александровна
женский, родилась 06.10.1970, г. Донецк, УССР
МатьПрисяжная (Яровая) Людмила Филипповна07.01.1942 г.р.
ОтецПрисяжный Александр Павлович27.11.1941 г.р.
Супруги
Кудрявцев АлександрНеизвестно г.р.
Чепиков ?Неизвестно г.р.
Дети
(Кудрявцева) Олеся Александровна26.10.1989 г.р.
Чепиков ?Неизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1970
г. Донецк, УССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кудрявцев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чепиков ?
Рождение ребёнка
26.10.1989
Дочь: (Кудрявцева) Олеся Александровна
Отец ребёнка: Кудрявцев Александр
г. Донецк, УССР