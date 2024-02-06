Немчинова (Климова) Мария Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немчинова (Климова) Мария Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1932

Дата смерти

Около 2013

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1932

Отец: Климов Борис

Мать: не указана

Смерть
Около 2013
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