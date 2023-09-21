Кузнецов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Акилина Михайловна

Рождение ребёнка
18.08.1910

Сын: Кузнецов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Кузнецова Акилина Михайловна

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Кузнецов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Кузнецова Акилина Михайловна

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
1917
Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.01.1917

Сын: Кузнецов Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Кузнецова Акилина Михайловна

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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