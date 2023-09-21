Кузнецов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.1910
Мать ребёнка: Кузнецова Акилина Михайловна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Кузнецов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Кузнецова Акилина Михайловна
Место жительства
1917
Рождение ребёнка
23.01.1917
Сын: Кузнецов Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Кузнецова Акилина Михайловна
Смерть
Неизвестно