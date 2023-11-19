Савина Параскева Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савин Степан Саввич
Отец ребёнка: Савин Савва Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1859
Сын: Савин Саватий Саввич
Отец ребёнка: Савин Савва Васильевич
Смерть
Неизвестно