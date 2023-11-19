Савина Параскева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина Параскева Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савин Степан Саввич

Отец ребёнка: Савин Савва Васильевич

Большая Палшема, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Савва Васильевич

Рождение ребёнка
1859

Сын: Савин Саватий Саввич

Отец ребёнка: Савин Савва Васильевич

Большая Палшема, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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