Чазова (Михеева) Марфа
Место рожденияБадьярово(п.Николаевский)
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Чазова Феодосия Федоровна
Отец ребёнка: Чазов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Чазова Дария Федоровна
Отец ребёнка: Чазов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Чазова Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Чазов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Перевощикова Евфимия Федорова
Отец ребёнка: Чазов Федор Михайлович
поч. Николаевский
Рождение ребёнка
01.05.1865
Отец ребёнка: Чазов Федор Михайлович
Смерть
Неизвестно