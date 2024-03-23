Чазова (Михеева) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чазова (Михеева) Марфа

Место рождения

Бадьярово(п.Николаевский)

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бадьярово(п.Николаевский)
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Чазова Феодосия Федоровна

Отец ребёнка: Чазов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Чазова Дария Федоровна

Отец ребёнка: Чазов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Чазова Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Чазов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Перевощикова Евфимия Федорова

Отец ребёнка: Чазов Федор Михайлович

поч. Николаевский
Рождение ребёнка
01.05.1865

Сын: Чазов Николай Федоров

Отец ребёнка: Чазов Федор Михайлович

Смерть
Неизвестно
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