Варфоломеев Дмитрий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Варфоломеев Павел Филуменович
Мать: Вера Федоровна
Рождение ребёнка
?.10.1926
Дочь: Зинаида Дмитриевна
Рождение ребёнка
31.05.1929
Дочь: Аралина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варфоломеев Михаил Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно