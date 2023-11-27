Варфоломеев Дмитрий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варфоломеев Дмитрий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Варфоломеев Павел Филуменович

Мать: Вера Федоровна

Рождение ребёнка
?.10.1926

Дочь: Зинаида Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1929

Дочь: Аралина Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варфоломеев Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варфоломеева Прасковья Селиверстовна

Смерть
Неизвестно
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