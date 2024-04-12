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Мусатова Елена Владимировна

Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

10.06.1983

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1983

Отец: Мусатов Владимир Александрович

Мать: Мусатова Галия Султановна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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