Варенцов Иван
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Варенцов Алексей Купец
Мать: Варенцова Марфа
Бракосочетание
28.10.1810
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: (Варенцова) Мария
Мать ребёнка: Варенцова (Курбатова) Матрона
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Варенцов Иван
Мать ребёнка: Варенцова (Курбатова) Матрона
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: (Варенцова) Прасковья
Мать ребёнка: Варенцова (Курбатова) Матрона
Смерть
1855