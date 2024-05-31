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Варенцов Иван

Место рождения

Дмитров, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Отец

Между 1765 и 1769 г.р.

Мать

Между 1770 и 1782 г.р.

Жена

Около 1793 г.р.

Дети

Около 1814 г.р.
Около 1816 г.р.
Около 1819 г.р.

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Варенцов Алексей Купец

Мать: Варенцова Марфа

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
28.10.1810

Жена: Варенцова (Курбатова) Матрона

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: (Варенцова) Мария

Мать ребёнка: Варенцова (Курбатова) Матрона

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Варенцов Иван

Мать ребёнка: Варенцова (Курбатова) Матрона

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: (Варенцова) Прасковья

Мать ребёнка: Варенцова (Курбатова) Матрона

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Смерть
1855

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