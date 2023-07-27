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Огарков Антон Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огаркова Надежда Ефимовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1882

Сын: Огарков Василий Антонович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
До 1885
Губкино, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область
https://ya.ru/archive/catalog/2b57672c-59eb-4fc6-a875-a2f407c1241d/225
Рождение ребёнка
01.08.1885

Сын: Огарков Иоаким Антонович

Мать ребёнка: Огаркова Надежда Ефимовна

Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Фонд №173 Опись №16 Дело №539 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Васильевка, Дмитриевка, Добринка за 1885 г. https://ya.ru/archive/catalog/2b57672c-59eb-4fc6-a875-a2f40... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1887

Дочь: Огаркова Ирина Антоновна

Мать ребёнка: Огаркова Надежда Ефимовна

Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 624 (1887) - с Дмитриевка, Новоспасское, Александровка, Гавриловка, Добринка. Восприемники: Воробьев Яков Васильев, Гринева / Воробьева Евдокия Ферапонтова https://y... Показать все
Место жительства
Около 1888
Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно

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