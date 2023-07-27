Огарков Антон Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1882
Сын: Огарков Василий Антонович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
До 1885
Губкино, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область
https://ya.ru/archive/catalog/2b57672c-59eb-4fc6-a875-a2f407c1241d/225
Рождение ребёнка
01.08.1885
Мать ребёнка: Огаркова Надежда Ефимовна
Фонд №173 Опись №16 Дело №539 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Васильевка, Дмитриевка, Добринка за 1885 г. https://ya.ru/archive/catalog/2b57672c-59eb-4fc6-a875-a2f40... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1887
Дочь: Огаркова Ирина Антоновна
Мать ребёнка: Огаркова Надежда Ефимовна
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 624 (1887) - с Дмитриевка, Новоспасское, Александровка, Гавриловка, Добринка. Восприемники: Воробьев Яков Васильев, Гринева / Воробьева Евдокия Ферапонтова https://y... Показать все
Место жительства
Около 1888
Смерть
Неизвестно