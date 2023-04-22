Матюхин Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатюхин Александр Петрович

Матюхин Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матюхина Марфа Федоровна

Место жительства
1904 ст.
Рождествено-1, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.10.1904 ст.

Сын: Матюхин Петр Александрович

Мать ребёнка: Матюхина Марфа Федоровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.