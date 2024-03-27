Савченко Петр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко Петр Андреевич

Место рождения

Буды, Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Буды, Украина
Рождение ребёнка
14.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Владимировна

г. Черемхово Иркутской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Владимировна

г. Черемхово Иркутской обл.
Смерть
Неизвестно
г.Черемхово, Иркутской области, РФ
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