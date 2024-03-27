Савченко Петр Андреевич
Место рожденияБуды, Украина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Владимировна
г. Черемхово Иркутской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Владимировна
г. Черемхово Иркутской обл.
Смерть
Неизвестно
г.Черемхово, Иркутской области, РФ