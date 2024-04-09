Шканова Ирина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шканова Ирина Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1677

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1702

Дочь: (Шканова) Василиса Ивановна

Отец ребёнка: Шканов Иван Никитич

Рождение ребёнка
Около 1712

Дочь: (Шканова) Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Шканов Иван Никитич

Рождение ребёнка
Около 1713

Дочь: (Шканова) Василиса Ивановна

Отец ребёнка: Шканов Иван Никитич

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