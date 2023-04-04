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Фридлянд Бенциан Семенович

Место рождения

Смиловичи, Червенский район, Минская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фридлянд Семен

Мать: Фридлянд ?

Смиловичи, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фридлянд Файвуш

Мать ребёнка: Фридлянд (Фрид) Хася (Анна Марковна)

Смиловичи, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фридлянд) Фаина

Мать ребёнка: Фридлянд (Фрид) Хася (Анна Марковна)

Рождение ребёнка
15.05.1906

Сын: Фридлянд Иосиф

Мать ребёнка: Фридлянд (Фрид) Хася (Анна Марковна)

Смиловичи, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
10.11.1915

Дочь: Коган (Фридлянд) Софья

Мать ребёнка: Фридлянд (Фрид) Хася (Анна Марковна)

Смерть
Неизвестно

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