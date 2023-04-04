Фридлянд Бенциан Семенович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фридлянд Семен
Мать: Фридлянд ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фридлянд Файвуш
Мать ребёнка: Фридлянд (Фрид) Хася (Анна Марковна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Фридлянд) Фаина
Мать ребёнка: Фридлянд (Фрид) Хася (Анна Марковна)
Рождение ребёнка
15.05.1906
Сын: Фридлянд Иосиф
Мать ребёнка: Фридлянд (Фрид) Хася (Анна Марковна)
Рождение ребёнка
10.11.1915
Дочь: Коган (Фридлянд) Софья
Мать ребёнка: Фридлянд (Фрид) Хася (Анна Марковна)
Смерть
Неизвестно